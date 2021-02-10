«Прикинь» Android на iPhone

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Samsung создала приложение имитирующее работу Android на iPhone

Компания Samsung решила привлечь тех, кто пользуется iOS-устройствами на сторону добра. Она запустила интерактивный сайт iTest, призванный помочь владельцам iPhone протестировать Android или «опробовать другую сторону» на своих устройствах. Для этого им предстоит установить с сайта веб-приложение, которое позволит опробовать псевдо-версию One UI на базе Android.

Открыв утилиту, запускается смоделированный домашний экран смартфона Galaxy с рядом приложений и настроек. Есть доступ к Galaxy Store, можно устанавливать темы, открывать панель приложений и получать к ним доступ. Пользователь получит имитацию звонилки, которая поведает о функциях Galaxy и откроет ряд сообщений. Кроме того, пользователь сможет прочитать руководство по работе с камерой от компании и фотографа Логана Доддса, который расскажет о возможностях фотосъемки.

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При навигации по интерфейсу появляется ряд рекомендаций, рассказывающие обо всех недоступных функциях, а также можно просматривать приложение Galaxy Wearable со всеми аксессуарами Samsung. В приложении «Галерея» представлены фотографии, есть учебные пособия для приложений Samsung Kids и Samsung Health, а приложение настроек позволяет узнать о некоторых доступных функциях настройки.

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На данный момент iTest продвигается в Новой Зеландии, но это никак не мешает все желающим, кто владеет смартфонами Apple, начиная с iPhone 7, перейти на сайт и установить веб-приложение.

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Источник: androidauthority