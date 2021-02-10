Приложение Leica Camera от Xiaomi: как установить

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Загружать утилиту можно только на свой страх и риск

Сегодня Xiaomi представила флагманское семейство Xiaomi 12S, при создании которых уделили повышенное внимание возможностям смартфонов в сьемке фото и видео. Все устройства получили камеры, разработанные в тесном сотрудничестве с Leica.

Естественно, что изменения произошли и на программном уровне. Компания выпустила новое приложение Leica Camera. Визуально оно повторяет привычное штатное приложение в MIUI, но более минималистичное за счет отказа от ряда настроек. Самое заметное отличие — новый водяной знак на фоточках. Он стал больше, заметнее и отъедает приличное место в нижней части. Можно также задать метаданные фото и координаты расположения, а также модель смартфона и время в левом нижнем углу.

Ребята из ресурса Xiaomiui получили доступ к приложению Leica Camera и предлагают возможность установить его на смартфон. К сожалению, на данный момент нет информации с какими моделями Xiaomi утилита совместима и работает без сбоев, поэтому никто не гарантирует, что она будет работать корректно и не повлияет на работоспособность штатного приложения. Тем же, кто готов рискнуть, предлагаем перейти по этой ссылке для загрузки Leica Camera.

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Источник: xiaomiui