Приобретай выгодно Redmi Note 10, наушники Mpow и веб-камеру Genius QCam 6000

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Успей купить Redmi Note 10, наушники Mpow и веб-камеру Genius QCam 6000 с небольшой экономией

Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.

Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.

Redmi Note 10

Характеристики: Snapdragon 678, 6,43" AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 48 Мп, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $165 - https://lite.bz/jfQEmu

Промокод "RUNOTE34"

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Суперцена на веб-камеру Genius QCam 6000!

Период проведения акции: с 22 марта по 4 апреля 2021

Цена: 999 грн - https://fas.st/NRKFdr

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Mpow - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: H19 IPO, драйверы 40мм, ANC, CVC8.0, Bluetooth 5.0

Цена: $36,71 - https://lite.bz/-oeNgq

Купон магазина $1

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