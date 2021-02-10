Про MIUI 13: названа дата анонса

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По слухам, MIUI 13 должны представить уже в июне

Несмотря на то, что распространение MIUI 12.5 идет достаточно медленно, компания готовит к анонсу новую итерацию фирменной оболочки — MIUI 13. Интересно, что инсайдеры обещают, что с премьерой новой версией интерфейса Xiaomi тянуть не станет и представит ее уже в следующем месяце. Уже и точная дата известна — 25 июня.

Вполне логично, что изначально MIUI 13 представят на рынке Китая, а уже позже состоится ее глобальный релиз. Какие новшества и изменения принесет с собой оболочка, сведений нет. Но почти наверняка компания будет декларировать, что фирменный интерфейс стал стабильнее, шустрее и функциональнее. Как правило, анонс новой оболочки проводят одновременно с релизом какого-то смартфона компании и не исключено, что и в этот раз поступят также. Рискнем предположить, что премьера MIUI 13 совпадет с презентацией Xiaomi Mi Mix 4.

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Напомним, что сейчас Xaomi занята распространением MIUI 12.5 и на данный момент она преуспела в обновлении китайских версий смартфонов, тогда как глобальная прошивка готовится разработчиками не так шустро, как хотелось бы поклонникам производителя. Например, только на днях компания объявила о наборе бета-тестеров для тестирования MIUI 12.5 на смартфонах Poco. Сам тест займет несколько месяцев и ранее осени вряд ли мобильники бывшей «дочки» Xiaomi получат стабильную сборку.

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Источник: adimorahblog