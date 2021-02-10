MIUI 12.5: список смартфонов Poco, которые получат прошивку
Xiaomi набирает бета-тестеров MIUI 12.5 на Poco
В декабре прошлого года Xiaomi представила промежуточный вариант своей фирменной оболочки MIUI 12.5. На календаре май, но количество устройств, которое получило эту прошивку незначительное и больше всего она жалует аппараты из Китая. Ускорится ли компания с распространением обновления, неизвестно. Но есть ясность, что модели бренда Poco также могут рассчитывать получить MIUI 12.5.
Xiaomi объявила, что готова начать тестирование глобальной версии MIUI 12.5 и речь идет о смартфонах Poco. Вот список моделей, которые получат новую прошивку:
- POCO F3 (MI, RU, ID, EEA);
- Poco X3 Pro (Global, IN, EEA, RU, ID);
- Poco X3/NFC (Global, RU, IN, EEA, ID);
- Poco F2 Pro (Global, RU, ID, EEA);
- POCO X2 (IN);
- Poco M3 (Global, RU, ID, EEA, IN);
- POCO M2 Pro (IN);
- POCO M2 (IN);
- POCO C3 (IN).
На данном этапе компания ищет бета-тестеров, которые готовы первыми опробовать MIUI 12.5. Количество участников ограничено и, если вы хотите оказаться среди избранных, стоит поторопиться и оформить заявку на участие здесь. Акцентируем внимание, что необходимо будет указать Mi ID и IMEI устройства во время подачи заявки. Ознакомиться с программой тестирования вы сможете на соответствующей странице сообщества Poco.
Обращаем внимание, что в число избранных не попал Pocophone F1 (Poco F1). Возможно, это вовсе не означает, что смартфон не получит MIUI 12.5. Но уже сам факт его отсутствия в программе бета-тестирования может указывать на то, что MIUI 12 может стать последним крупным обновлением для смартфона.
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Источник: gizchina
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