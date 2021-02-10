AMOLED или LCD: мнение фанатов Xiaomi

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Поклонники Xiaomi выбирают AMOLED, тогда как год назад предпочитали LCD

Так вышло, что у каждого человека есть свое представление о хорошем и плохом. Так и при выборе смартфона, каждый руководствуется своими критериями выбора, какой мобильник можно считать хорошим или плохим. И вот тут оказывается есть две большие секты: те, кто поклоняется жидкокристаллическим матрицам и секта поклонников Пентайла. Сила убеждения такова, что принято считать, что количество приверженцев AMOLED не так велико, как группа тех, кто уверен, что IPS наше все.

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Глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг решил провести опрос на своей странице в Weibo, чтобы выяснить, какие дисплеи предпочитают фанаты компании в этом году, тогда как в прошлом перевес сил был на стороне ЖК-экранов. Прошел год и оказалось, что чаща весов теперь склонилась в сторону AMOLED. Так, чуть более 1,5 тысячи респондентов стали теми самыми фанатами Пентайла, тогда как за ЖК-матрицу проголосовало вдовое меньше — 6314 человек.

Судя по отзывам участников плебисцита, выбор ЖК дисплеев продиктован продолжительным сроком службы и низким энергопотреблением, а также щадящим воздействием на глаза особенно в темное время суток. Тогда как в числе преимуществ AMOLED их сторонники называли легкость, тонкость, отличную цветопередачу, функцию Always on Display и тонкие рамки по периметру.

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Ряд пользователей заявили, что переход на OLED неизбежен, но они все же надеятся, что компания продолжит выпускать ежегодно один или два флагмана, обладающие ЖК-экраном.

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Источник: mydrivers