Проблемы с Redmi Note 10 и OnePlus 9 Pro, камера Samsung Galaxy S22 и изобличили Apple

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Lenovo показала игровой Legion 2 Pro, Meizu почти даром раздает Meizu 18, Samsung зовет в компаньоны Olympus и другие новости

На календаре суббота и пришло время подводить итоги прошедших дней. По традиции собираем в один дайджест самые интересные события, слухи и утечки, которые позволяют больше узнать о мире технологий.

Многим, наверное, плевать, но стало известно, когда Google представит Android 12. Пройдет мероприятие в мае и в режиме онлайн. Разделяем возмущение тех, кому еще Android 11 на смартфон не прилетел, а тут уже двенадцатую итерацию готовы показать.

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Из новостной ленты не исчезают статьи о том, что LG покинула рынок смартфонов. Многие ударились в ностальгию и начали вспоминать самые интересные устройства компании за ее историю, а кто-то заявил, что она еще не сказала своего последнего слова. Но LG официально подтвердила, что проекты закрыты и новинок не будет.

Тем временем стало понятно, что Meizu по факту занялась подкупом и заигрыванием с пользователями огромными скидками, только бы побудить их прикупить Meizu 18. Lenovo же выпустила новое поколение игрового смартфона Legion 2 Pro, который кто-то успел охарактеризовать как «ужасный снаружи, мощный внутри».

Samsung в этом году удивляет своими неожиданными шагами. Так, стало известно, что она начнет покупать для своих телевизоров OLED-панели у LG. Затеяла она коллаборацию с Olympus для улучшения мобильных камер смартфонов, а также выпустила эмулятор One UI для iPhone, чтобы яблочники смогли понять ущербность оболочки iOS.

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Пришла информация, что Huawei выпустит смарт-часы с Harmony OS, а Oppo, OnePlus и Realme готовятся устроить во втором полугодии нынешнего года парад новинок с быстрой 125-ваттной зарядкой. У Oppo также есть идея выпустить смартфон без разъемов и кнопок, но при этом сохранить проводную зарядку. А OnePlus не до экспериментов, ей бы разобраться с проблемой перегрева флагмана OnePlus 9 Pro.

Vivo тем временем готовит анонс флагмана NEX 5, а у Xiaomi планы пограндиознее — выпустить электрокар. На его создание компания отводит себе три года и на данный момент все еще на перепутье по части типа кузова и стоимости автомобиля. Но перед тем как унизить авто Tesla, не мешало бы компании разобраться с качеством смартфонов. В частности, «починить» дисплеи устройств серии Redmi Note 10. Эти и другие новости — на видео.