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Процессоры Apple A19 Bionic и несколько вариантов M5 уже в разработке – выйдут в 2025 году

21.08.2023 83 2

Apple еще не выпустила процессор A17 Bionic для iPhone 15 Pro, а инсайдеры уже сообщают о разработке A19. Также новость может говорить о завершении разработки A18 Bionic. Предварительно известно, что чипы Apple A19 Bionic и M5 выйдут в 2025 году.


Доказательства того, что Apple работает над процессорами следующего поколения, поступили в виде идентификаторов чипов. Информация, опубликованная @_orangera1n на X, показывает, что ведется работа над A19 Bionic и M5. Источник отмечает, что M5 получит более мощные варианты: Pro, Max и Ultra.

 

Apple A19


В разработке сразу двух поколений чипов нет ничего удивительного – компании часто разрабатывают процессоры на несколько лет вперед. Ожидается, что Apple воспользуется для их производства преимуществами 2 нм техпроцесса TSMC. И да, Apple почти наверняка снова выкупит все мощности компании.

 

Источник: Wccftech

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 21.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Bulba 0
TSMC не хоче розширюватися?
21.08.2023 16:21
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Andrii 0
Apple горщик не вари
21.08.2023 16:20
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Процессоры Apple A19 Bionic и несколько вариантов M5 уже в разработке – выйдут в 2025 году