Процессоры Apple A19 Bionic и несколько вариантов M5 уже в разработке – выйдут в 2025 году

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Apple еще не выпустила процессор A17 Bionic для iPhone 15 Pro, а инсайдеры уже сообщают о разработке A19. Также новость может говорить о завершении разработки A18 Bionic. Предварительно известно, что чипы Apple A19 Bionic и M5 выйдут в 2025 году.



Доказательства того, что Apple работает над процессорами следующего поколения, поступили в виде идентификаторов чипов. Информация, опубликованная @_orangera1n на X, показывает, что ведется работа над A19 Bionic и M5. Источник отмечает, что M5 получит более мощные варианты: Pro, Max и Ultra.



В разработке сразу двух поколений чипов нет ничего удивительного – компании часто разрабатывают процессоры на несколько лет вперед. Ожидается, что Apple воспользуется для их производства преимуществами 2 нм техпроцесса TSMC. И да, Apple почти наверняка снова выкупит все мощности компании.

Источник: Wccftech