Apple iPhone 15 Pro получит процессор A17: +10-15% производительности, -30% энергопотребления

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Один инсайдер нашел A17 и iPhone 15 Pro в коде tvOS 17, другой раскрыл данные чипа

Ссылки на четыре новые модели iPhone были найдены в коде tvOS 17. Номера моделей подтверждают выбор Apple процессоров для будущих iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Apple добавила ссылку на идентификаторы устройств, включающих iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 и iPhone16,2 в первую бета-версию tvOS 17, они оставались там долгое время, прежде чем Apple заметила их в бете 5 и удалила. Нумерация соответствует слухам о том, что Apple будет использовать 3-нм процессор A17 для iPhone 15 Pro и Pro Max, тогда как iPhone 15 и 15 Plus получат тот же A16, который используется в iPhone 14 Pro и Pro Max.

4 unreleased iPhone models были added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. Они были удалены в tvOS 17 beta 5:



iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX — Aaron (@aaronp613) August 9, 2023

В идентификаторах Apple использует 15 для обозначения устройств с процессором A16, 16 – это метка для A17. Соответственно, iPhone 15 и 15 Plus получат чип A16, а модели 16,1 и 16,2 будут первыми iPhone с новым чипом A17, эти номера, вероятно, относятся к iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

По данным инсайдера, процессор A17 от Apple имеет 6 вычислительных и 6 графических ядер. Это столько же, сколько и у A16, за исключением +1 видеоядра – что может свидетельствовать об улучшении графических возможностей iPhone 15 Pro‌.



A17 получит максимальную тактовую частоту 3,70 ГГц (3,46 ГГц в A16). Опубликованная информация свидетельствует о том, что модели iPhone 15 Pro оснастят теми же 6 ГБ оперативной памяти, что и у iPhone 14 Pro. Предыдущие слухи говорили, что iPhone 15 Pro и Pro Max будут иметь 8 ГБ, что, по словам автора утечки, маловероятно, но возможно.



Созданный по 3 нм техпроцессу, чип A17 принесет не только улучшение скорости и эффективности, но, вероятно, и лучшее время автономной работы. Производительность может вырасти на 10-15%, а энергопотребление – снизиться на 30%.

Источники: MacRumors и MacRumors