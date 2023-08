Apple iPhone 15 Pro получит процессор A17: +10-15% производительности, -30% энергопотребления

Ссылки на четыре новые модели iPhone были найдены в коде tvOS 17. Номера моделей подтверждают выбор Apple процессоров для будущих iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Apple добавила ссылку на идентификаторы устройств, включающих iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 и iPhone16,2 в первую бета-версию tvOS 17, они оставались там долгое время, прежде чем Apple заметила их в бете 5 и удалила. Нумерация соответствует слухам о том, что Apple будет использовать 3-нм процессор A17 для iPhone 15 Pro и Pro Max, тогда как iPhone 15 и 15 Plus получат тот же A16, который используется в iPhone 14 Pro и Pro Max.

4 unreleased iPhone models были added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. Они были удалены в tvOS 17 beta 5:



iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX