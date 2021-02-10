Продажи Google Pixel 6 и iPhone SE 2022 не оправдали ожиданий

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Продажи обоих смартфонов намного ниже, чем ожидалось

Единственная информация о продажах серии Google Pixel 6, доступная для широких масс, появилась в феврале этого года. Тогда генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи сделал заявление о том, что серия Pixel 6 продается лучше, чем любой другой Pixel-фон. Но, по последней информации от независимой аналитической компании Wave7, множество багов в прошивке и довольно «капризный» сканер отпечатка пальца в экране сделали свое дело: продажи серии Pixel 6 оказались гораздо ниже ожидаемых.

В отчете говорится, что Google делает довольно большие «откаты» магазинам за продажи смартфонов серии Pixel 6. Но, похоже, даже так смартфоны компании остаются диковинками для гиков и фанатов. Правда, не только Google терпит провалы. Главному конкурент в лице Apple также особо нечем похвастаться в части продаж iPhone SE 2022.

По информации все тех же аналитиков из Wave7, новинка продается даже хуже предшественника, продажи которого также оставляли желать лучшего. Гигант из Купертино даже не заинтересован в рекламе новинки. Аналитическая компания заявила, что она не смогла найти ни одну телевизионную, текстовую или радио рекламу iPhone SE 2022. Надо сказать, продажи смартфона низкие только по меркам Apple, но на фоне продаж большинства аппаратов на Android они смотря солидно.

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Источник: phonearena