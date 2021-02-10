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Продажи Samsung Galaxy S23 впечатляют: это самый лучший смартфон бренда за последние годы! Известная статистика продаж смартфонов Samsung

31.10.2023 57 0

Впечатляющие результаты

Каждый год Samsung выпускает две основные флагманские серии телефонов: линейку Galaxy S и линейку гибких устройств. В этом году мы увидели семейство Samsung Galaxy S23, а также Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Теперь, когда эти запуски завершились, Samsung выпустила все флагманы на этот год и что же по статистике?

 

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Revegnus опубликовал некоторые цифры, якобы получаемые от южнокорейской финансовой компании Hana Securities Co, Ltd. Согласно этим данным, количество проданных Samsung Galaxy S23 примерно на 22% больше, чем мы видели для серии Galaxy S22 за тот же период. В частности, речь идет о 22,89 миллионах проданных устройств для всей линейки Galaxy S23.

 

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Как и следовало ожидать, Galaxy S23 Ultra является бестселлером, согласно этим данным. Вот как это выглядит:

 

  • Продано Samsung Galaxy S23 Ultra: 10,69 миллиона
  • Samsung Galaxy S23 Plus продано 4,11 миллиона
  • Samsung Galaxy S23 продано 8,09 млн

 

Данные выглядят довольно правдиво, ведь, как мы видим, S23 Plus продается хуже всего, а самой популярной моделью ожидается S23 Ultra.

 

Будет любопытно посмотреть, сможет ли Samsung повторить этот рост в следующем году с серией Galaxy S24.

 

samsung

 

К сожалению, непохоже, что все идет хорошо со сложенными телефонами Samsung. Согласно сообщению Revegnus, Galaxy Z Fold 5 не продается так же хорошо, как его аналог 2022 года за тот же период. Между тем, продажи Galaxy Z Flip 5 практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является удивительным, ведь многим понравилась новинка этого года. Вот данные:

 

  • 1,25 миллиона единиц для Z Fold 5 против 1,35 миллиона единиц для Z Fold 4 (падение на ~8%)
  • 2,26 млн единиц для Z Flip 5 против 2,28 млн единиц для Z Flip 4 (падение на ~1%)

 

Эти цифры, вероятно, не очень радуют Samsung. Это не только означает, что продажи не растут, как в случае с количеством проданных устройств Samsung Galaxy S23, но и означает, что интерес к гибким устройствам Samsung уже почти иссяк. Вполне возможно, что успехи конкурентов – такие как Pixel Fold и OnePlus Open – вредят репутации Samsung.

 

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Источник: Revegnus (X)  ﻿

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 31.10.2023
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Продажи Samsung Galaxy S23 впечатляют: это самый лучший смартфон бренда за последние годы! Известная статистика продаж смартфонов Samsung