Продвинутый техпроцесс в бюджетный сегмент: MediaTek готовит 6-нм Helio G

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Ждем улучшение автономности и производительности

Компания MediaTek, которая несколько лет дышала в затылок Qualcomm, сумела переломить ситуацию на рынке и вот уже больше года удерживает лидерство в нише мобильных чипов. Ее клиентами являются такие компании как Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus и другие компании.

Сегодня модельный ряд процессоров MediaTek представлен двумя большими линейками: Helio и Dimensity. Первая из них ориентирована на бюджетные и среднего класса устройства, где одной из лучших считается серия G. В рамках нее выпускают доступные решения с акцентом на игровые возможности.

До сегодняшнего дня топовые решения в G-семействе были созданы с применением 12-нанометровой технологии. Но теперь компания намерена переводить свои доступные процессоры на рельсы более продвинутого техпроцесса. Так, пришло сообщение, что MediaTek готовит к выходу в рамках серии G чип, созданный по нормам 6-нанометрового техпроцесса.

По слухам, новая система на чипе предложит восемь вычислительных ядер, два из которых Cortex-A76, разогнанные до частоты 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55, работающие на такой же тактовой частоте. Графическая подсистема будет представлена Mali-G57 MC2. Процессор предложит поддержку 120-герцовых дисплеев разрешением FullHD+, 108 Мп камеры и позволит писать 2К видео со скоростью 30fps. Это будет по-прежнему 4G-решение. Представить его должны до конца июня и первый смартфон с ним на борту появится в модельном ряду Doogee.

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Источник: gsmarena