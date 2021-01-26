Прогнозы по части реализации серии Samsung Galaxy S21 скромные

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Samsung вряд ли удастся переплюнуть с продажами Galaxy S21 показатели предшественников

Несмотря на то, что по итогам прошлого года Samsung удалось сохранить лидерство на рынке смартфонов, в плане спроса на флагманские устройства ей особо похвастаться нечем. Продажи серий Galaxy S20 и Galaxy Note 20 оказались ниже ожидаемых, и по объемам поставок новые аппараты существенно не дотягивали до своих предшественников. В итоге линейка Galaxy Note может «приказать долго жить», а по части объемов реализации Galaxy S21 компания не питает больших иллюзий.

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Пришло сообщение, что Samsung планирует отгрузить около 26 млн устройств линейки Galaxy S21. Это сопоставимо с тем объемом смартфонов серии Galaxy S20, которые компания поставила на рынок в прошлом году. Судя по этому, Samsung достаточно трезво оценивает возможный спрос на новые флагманы и не собирается штамповать новинки в убыток себе.

Ожидается, что из 26 млн устройств 10 млн должно прийтись на базовый Galaxy S21, еще 8 млн продадут Galaxy S21+ и столько же должно быть реализовано Galaxy S21 Ultra. По крайней мере, такие цифры вырисовываются исходя из того объема комплектующих, которые компания заказала у партнеров-поставщиков. Возможно, впоследствии эти цифры будут скорректированы, но аналитики говорят о том, что даже при самом лучшем раскладе ей вряд ли удастся реализовать более 30 млн аппаратов серии Galaxy S21.

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Источник: the elec, gsmarena