Промо-изображение Xiaomi Mix Fold и его анонс сегодня

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Сегодня парад новинок Xiaomi продолжится и среди них будет Mix Fold

Вчера состоялась весенняя презентация Xiaomi, на которой компания показала немало устройств. Главная мысль ивента, которую до нас хотели донести — компания идет в премиум-сегмент. Поэтому она продолжила штамповать флагманы, представив вчера Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. Ожидалось, что к ним присоединится и первый складной смартфон компании, который станет частью серии Mi Mix. Не случилось.

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Но не спешите разочаровываться. Сегодня презентация Xiaomi продолжится. Ивент решили разделить на две части. То ли из-за обилия новинок и понимания, что трудно будет удерживать внимание публики на протяжении 4-х часов, то ли от желания словить максимум хайпа, но презентацию разделили на две части. Есть и еще одна версия, что ведущий мероприятия и глава Xiaomi Лэй Цзюнь приболел (простудился), недомогание не позволило провести один масштабный и продолжительный ивент.

Сегодня компания покажет свой «маленький чип» и смартфон с гибким дисплеем Mix Fold. О том, что новинка будет именоваться именно так, указывает рекламный постер компании, который сегодня слили в сеть. Как и предсказывалось, мы увидим «сяомишный» Galaxy Fold, где тыльная камера оформлена на манер Xiaomi Mi 10 Ultra и Xiaomi Mi 10S. Также удалось разглядеть на плакате, что новинка получит 8,01-дюймовый гибкий дисплей разрешением 2К и платформу Snapdragon 888.

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Источник: xiaomiui