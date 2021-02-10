Xiaomi Mi 11 Ultra: царь-смартфон на Android или потеснитесь Apple и Samsung

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Рассказываем о сегодняшней презентации и пытаемся понять, что сегодня произошло

Сегодня был день Xiaomi. Стояла задача впечатлить и показать новый вектор развития компании на рынке смартфонов. И это во многом удалось, был представлен ультимативный Xiaomi Mi 11 Ultra, флагманский Xiaomi Mi 11 Pro и аппарат для тех, кому подешевле — Xiaomi Mi 11 Lite. Рассказываем о новинках.

На вершине модельного ряда Xiaomi теперь стоит Mi 11 Ultra, который предлагает лучшую на рынке камеру. И это не только мнение самой компании, но и DxOMark, которые отдали новинке первую строчку своего рейтинга. И взгромоздиться на Олимп позволил новейший датчик Samsung GN2, ультраширик на 48 Мп и перископический модуль аналогичным разрешением с поддержкой 120-кратного зума. Одна из интересных фишек — система оптической стабилизации изображения у трех сенсоров.

К числу диковинных для продукта Xiaomi фишек стоит причислить защиту IP68, дополнительный экран на тыльной стороне и поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки на 67 Вт. И, конечно же, Xiaomi Mi 11 Ultra пробил ценовой «потолок», отныне флагманы Xiaomi за $1000 — это норма.

Показали Xiaomi Mi 11 Pro, ставший чуть прокаченной версией Xiaomi Mi 11, где добавили водозащиту IP68 и в основной камере на смену 108 Мп датчику пришел 50 Мп сенсор от Samsung, а также «прикрутили» телевик.

Для тех, кто предпочитает плоские экраны и не гонится за максимальными характеристиками, представили Xiaomi Mi 11 Lite. Хотите мощный вариант с новым чипом Snapdragon 780G, будьте готовы переплатить за бесполезный 5G-модем. Желаете сэкономить и получить «железо» попроще в «обертке» от флагмана — приобретайте вариант с уже «заезженным» Snapdragon 732G. Больше о презентации и новинках — на видео.