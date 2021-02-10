Proove Metalskin – идеальный 65 Вт PowerBank для ноутбуков на 30000 мАч всего за 1 899 – количество ограничено!

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топ за свои средства

Компания Proove имеет в своем "арсенале" PowerBank Metalskin мощностью 65 Вт, предназначенный для зарядки ноутбуков, ультрабуков и планшетов – он поражает своими возможностями.

Благодаря емкости в 30000 мАч он с легкостью заряжает даже MacBook, к тому же очень быстро – поддерживаются Quick Charge 3.0 и PD 3.0 до 65 Вт.

Корпус Metalskin изготовлен из авиационного алюминия, что придает ему привлекательный внешний вид и надежность - пластиковые Power Bank имеют свойство деформироваться при нагревании, как у меня когда-то произошло с конкурентом от Baseus.

По своим техническим характеристикам и функциональности устройство не уступает популярным моделям известных брендов – того же Baseus – а цена ниже.

К тому же, мы для вас выбили эксклюзивную цену у нашего поставщика – всего 1 899 грн, но всего на 100 штук, поэтому рекомендуем поспешить, это на 35% дешевле, чем в других магазинах.﻿

Proove 65W 30000 mAh - 1 899 грн﻿

В наличии всего 100 шт, поэтому спешите!





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