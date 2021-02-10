Прорыв в субфлагманных камерах благодаря новым сенсорам от Sony IMX903 и IMX907

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Новые топовые камеры для простых смертных

Дюймовый сенсор Sony IMX989 стал настоящим прорывом для индустрии и вывел качество фотографий на качественно новый уровень, но его ставят только в суперфлагманские смартфоны с немного шокирующей для большинства пользователей ценой.

Ставить подобные сенсоры в субфлагманы производители не могут не только по причине их стоимости, но еще и по маркетинговым соображениям. Суперфлагманы должны быть уникальными, чтобы объяснить их высокую цену. Чего-то немного хуже, но тоже современного, у компании Sony просто не было, и многие смартфоны получали гораздо проще IMX 890.

Очень скоро ситуация изменится, потому что компания планирует анонсировать два новых топовых сенсора, которые немного меньше 989, но тоже имеют крутые характеристики. Как стало известно, первый – IMX907 будет иметь 50 МП матрицу размером 1/1,12”. Второй будет называться IMX903 и будет чуть меньше – 1/1,14” с соответствующим уменьшением разрешения до 48 Мп.

Размер пикселей в обоих случаях составляет 1,4 мкм. Такие модули уже можно будет установить в обычные номерные флагманы производителей, а также в субфлагманские решения, и такой шаг выведет уровень фотографии на более высокий уровень. Первые устройства с этими матрицами могут получиться уже осенью, и это будет значительным шагом вперед для мобильной фотоиндустрии.

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Источник: weibo