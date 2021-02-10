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Прорыв в субфлагманных камерах благодаря новым сенсорам от Sony IMX903 и IMX907

24.07.2023 111 0

Новые топовые камеры для простых смертных

Дюймовый сенсор Sony IMX989 стал настоящим прорывом для индустрии и вывел качество фотографий на качественно новый уровень, но его ставят только в суперфлагманские смартфоны с немного шокирующей для большинства пользователей ценой.

 

Ставить подобные сенсоры в субфлагманы производители не могут не только по причине их стоимости, но еще и по маркетинговым соображениям. Суперфлагманы должны быть уникальными, чтобы объяснить их высокую цену. Чего-то немного хуже, но тоже современного, у компании Sony просто не было, и многие смартфоны получали гораздо проще IMX 890.

 

Прорыв в субфлагманных камерах благодаря новым сенсорам от Sony IMX903 и IMX907 – фото 1

 

Очень скоро ситуация изменится, потому что компания планирует анонсировать два новых топовых сенсора, которые немного меньше 989, но тоже имеют крутые характеристики. Как стало известно, первый – IMX907 будет иметь 50 МП матрицу размером 1/1,12”. Второй будет называться IMX903 и будет чуть меньше – 1/1,14” с соответствующим уменьшением разрешения до 48 Мп.

 

Размер пикселей в обоих случаях составляет 1,4 мкм. Такие модули уже можно будет установить в обычные номерные флагманы производителей, а также в субфлагманские решения, и такой шаг выведет уровень фотографии на более высокий уровень. Первые устройства с этими матрицами могут получиться уже осенью, и это будет значительным шагом вперед для мобильной фотоиндустрии.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 24.07.2023
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Прорыв в субфлагманных камерах благодаря новым сенсорам от Sony IMX903 и IMX907