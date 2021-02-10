Просто будьте готовы: следующая презентация Xiaomi будет длинной и вот когда ее ждать

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Xiaomi 12 могут представить 16 декабря и он не будет единственным дебютантом

Мы уже знаем, что следующее крупное мероприятие Xiaomi должна провести в декабре, где представит Xiaomi 12. Наверное, в компании не без интереса наблюдают за потугами инсайдеров и простых обывателей предугадать, точную дату презентация. Как раз подоспело очередное предсказание, когда может пройти премьера Xiaomi 12.

Поговаривают, что презентацию флагмана устроят 16 декабря. Интересно, что само действо обещает быть долгим и продлится четыре часа. Это слишком долго, чтобы показать только один продукт, а, значит, компания покажет несколько новых продуктов. Помимо Xiaomi 12 она может представить MIUI 13 и обновленную версию складного Xiaomi Mix Fold. А вот рассчитывать на анонс Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra не стоит. Скорее всего, их выход компания приберегает до 2022 года.

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По имеющейся информации, Xiaomi 12 должен обладать AMOLED-экраном с повышенной герцовкой и разрешением 2К, платформой Snapdragon 8 Gen1, проводной зарядкой мощностью 120 Вт и тройной тыльной камерой, где в качестве главного будет выступать датчик на 50-мегапикселей. Насколько предсказание с датой релиза близко к реальному, узнаем не ранее начала декабря, когда компания должна начать дразнить предстоящим анонсом.

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Источник: mydrivers, sparronews