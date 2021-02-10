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Просто будьте готовы: следующая презентация Xiaomi будет длинной и вот когда ее ждать

19.11.2021 55 0

Xiaomi 12 могут представить 16 декабря и он не будет единственным дебютантом

Мы уже знаем, что следующее крупное мероприятие Xiaomi должна провести в декабре, где представит Xiaomi 12. Наверное, в компании не без интереса наблюдают за потугами инсайдеров и простых обывателей предугадать, точную дату презентация. Как раз подоспело очередное предсказание, когда может пройти премьера Xiaomi 12.

 

Просто будьте готовы: следующая презентация Xiaomi будет длинной и вот когда ее ждать – фото 1

 

Поговаривают, что презентацию флагмана устроят 16 декабря. Интересно, что само действо обещает быть долгим и продлится четыре часа. Это слишком долго, чтобы показать только один продукт, а, значит, компания покажет несколько новых продуктов. Помимо Xiaomi 12 она может представить MIUI 13 и обновленную версию складного Xiaomi Mix Fold.  А вот рассчитывать на анонс Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra не стоит. Скорее всего, их выход компания приберегает до 2022 года.

 

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По имеющейся информации, Xiaomi 12 должен обладать AMOLED-экраном с повышенной герцовкой и разрешением 2К, платформой Snapdragon 8 Gen1, проводной зарядкой мощностью 120 Вт и тройной тыльной камерой, где в качестве главного будет выступать датчик на 50-мегапикселей. Насколько предсказание с датой релиза близко к реальному, узнаем не ранее начала декабря, когда компания должна начать дразнить предстоящим анонсом.

 

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Источник: mydrivers, sparronews

Xiaomi Xiaomi 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.11.2021

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Просто будьте готовы: следующая презентация Xiaomi будет длинной и вот когда ее ждать