Xiaomi демонстрирует решимость начать делать электромобили

Были учреждены две компании, которые займутся автомобильным бизнесом

В марте нынешнего года техногигант Xiaomi объявил о своих планах заняться выпуском электромобилей. Для себя он отвел три года на создание электрокара и в 2024 году на дороги Китая должен выйти первый автомобиль компании. Заниматься автомобильным бизнесом Xiaomi будут две компании, одна из которых была зарегистрирована на днях.

Так, в сентябре нынешнего года Xiaomi основала компанию Automobile Co., Ltd. И теперь в пару ей на свет появилась фирма Automobile Technology Co., Ltd., а возглавил ее Лэй Цзюнь. Уставной капитал новой компании составил более $156,7 млн и в числе направлений ее деятельности названо развитие технологий, а также производство электрокаров.

Ранее компания заявила, что в автомобильный бизнес инвестирует порядка $9,4 млрд в течение 10 лет. Новый проект станет лебединой песней в карьере Лэй Цзюня, который покинет пост главы Xiaomi после того, как компания начнет массовый выпуск электромобилей. Сейчас она я занята организационными вопросами и собирает команду тех, кто займется проектированием и созданием электрокаров.

Известно также, что Xiaomi ищет компанию, специализирующуюся на выпуске автомобилей, которая поможет ей в создании авто. Лэй Цзюнь уже посетил несколько предприятий в Китае, где провел переговоры. Кого компания все же выберет в качестве главного стратегического партнера, информации нет.

Источник: gizchina