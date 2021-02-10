MIUI 13: список тестируемых устройств и перечень тех, которые первыми получат обновление

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MIUI 13 уже готова для 7 смартфонов

Не секрет, что Xiaomi работает над MIUI 13, в основе которой должна лежать операционная система Android 12. Изначально предполагалось, что прошивка дебютирует летом одновременно с выходом XiaoMi Mix 4. Но та волна негатива, которая обрушилась в адрес MIUI 12 и MIUI 12.5 заставили компанию не торопиться с выходом MIUI 13, чтобы свести количество ошибок и багов до минимума.

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Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что тринадцатую итерацию фирменной оболочки представят до конца 2021 года, и компания завершает последние приготовления к ее дебюту. На данный момент MIUI 13 проходит этап закрытого тестирования на таких смартфонах: Xiaomi Mix 4, Xiaomi Mi 11/Mi 11 Ultra/Mi 11 Lite 4G, Xiaomi Mi 10S и Redmi K40/K40Pro/K40 Pro+. На данный момент речь идет о китайских версиях устройств и первым MIUI 13 в ее стабильном исполнении должен получить Xiaomi Mix 4.

По данным сетевого информатора Абишек Ядава, в первую волну обновления помимо вышеперечисленных моделей, войдут флагманы серий Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 10T и Redmi K30. Рассчитывать в числе первых получить MIUI 13 могут Xiaomi Mix Fold, Xiaomi CC9 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 10, Redmi Note 9, Redmi 10/10X, Poco M2/M2 Pro, Poco M3, Poco M4, Poco X2/X3/X3 Pro, Poco F2/F2 Pro, Poco F3 Pro/F3 GT и Poco C3.

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Источники: twitter, xiaomiui