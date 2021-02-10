Протестирована новая технология скоростного интернета, оптоволокно – вчерашний день

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Новые технологии скоростной передачи данных уже рядом

Скоростной интернет на сегодня это не какая-то привилегия или дорогое удовольствие, его может себе позволить любой среднестатистический житель нашей страны без проблем. Все это стало возможным благодаря технологии оптоволоконных кабелей, позволяющих пропускать 1 терабит данных в секунду.

Исследователи из ETH Zurich нашли интересный способ сэкономить деньги на километрах кабелей и при этом не терять скорость передачи. Они опробовали способ лазерной передачи сигнала по воздуху. Площадкой для эксперимента стало пространство между горной вершиной Юнгфрауйох и городом Берн в Швейцарии.

Швейцарские ученые продемонстрировали терабитную оптическую передачу данных по воздуху. В будущем это обеспечит намного более простую и гибкую систему соединения через околоземные спутники.

Как объяснил один из ведущих ученых в этом исследовании Янник Хорст: «Для оптической передачи данных наш тестовый маршрут между высотной исследовательской станцией на Юнгфрауйохе и обсерваторией Циммервальд в Бернском университете гораздо сложнее, чем между спутником и наземной станцией»

То есть это не просто теоретические расчеты, а уже реально действующая технология, которая в ближайшее время может иметь коммерческое применение.

Еще одним плюсом такого метода станет возможность обеспечить самые отдаленные города или поселения по скоростному интернету только имея соответствующее оборудование на месте. Это огромный шаг вперед.

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Источник: techxplore