Прототип на Snapdragon 8 Gen 3 набрал у Antutu почти 1.8млн баллов, но есть нюанс.

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К сожалению революции не произойдет, Snapdragon 8 Gen 3 не намного мощнее предшественника

Несколько последних дней были очень урожайными на разные утечки в отношении будущих мобильных чипов. Немало информации мы увидели и о предстоящем Snapdragon 8 Gen 3, который будет представлен 24 октября. Но теперь мы увидели достаточно интересную информацию от ребят из @WhyLab.

Они показали прототип Qualcomm – особого смартфона для внутренних тестов и оптимизации ПО. Модель получила кодовое имя Qti Pineapple и в тесте AnTuTu выдает 1771106 баллов. Первое впечатление было обманчиво, некоторые коллеги уже написали о значительном приросте в производительности по сравнению с прошлым поколением, которое набирало 1,35 миллиона баллов.

Но немного приглядевшись, стало понятно, что не все так хорошо. Замеры производились в новой 10 версии, а там результаты и прошлого поколения значительно выше. Для примера мы провели тест на Vivo X90 Pro+ со Snapdragon 8 Gen 2 на борту, и он выдал 1 564 909 баллов. И это не рекордсмен посреди телефонов на этом чипе.

Именно источник на собственных намерениях получил следующие цифры:

Dimensity 9200+ 1,65 млн.

Snapdragon 8 Gen 2 1,63 млн.

Глядя уже на эти цифры, становится ясно, что революцией здесь и не пахнет. Конечно, это лишь прототип и, скорее всего, до релиза мощность немного подрастет, но все равно, это совсем не то чего большинство из нас ждали.

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Источник: weibo