Qualcomm aptX Lossless принесет звук стандарта CD для беспроводных гарнитур

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Первые совместимые гаджеты и наушники выйдут на рынок в конце нынешнего года

Сегодня Qualcomm анонсировала технологию кодирования аудио aptX Lossless, которая стала логическим продолжением aptX Adaptive и частью программы Snapdragon Sound. Это кодек, который, как утверждают создатели, в идеальных условиях обеспечивает потоковую передачу 16-битного звука 44,1 кГц CD-качества по Bluetooth-cоединению.

Для этого Qualcomm пришлось внести улучшения в технологию Bluetooth для обеспечения необходимой пропускной способности, требуемой для беспроводной потоковой передачи звука без потерь. Компания заявляет, что Snapdragon Sound автоматически найдет оптимальный по качеству источник звука и сможет воспроизводить его с более высокой скоростью передачи данных, чем это предлагает aptX HD. У Qualcomm получилось превзойти Sony LDAC с точки зрения пропускной способности: aptX Lossless может достигать скорости до 1 Мбит/с по сравнению с потолком LDAC в 990 кбит/с.

Важно и то, что кодек умеет сжимать сигнал до качества 24 бит 96 кГц, чтобы гарантировать отсутствие перебоев. Можно также будет вручную переключаться между режимами потоковой передачи 16-бит 44,1 кГц и 24-бит 96 кГц. Но при этом кодек изначально по умолчанию будет использовать первый при обнаружении источника без потерь.

Там, где будет наблюдаться большая перегрузка беспроводных сетей скорость передачи данных сможет динамически уменьшаться до 140 кбит/с для поддержания наилучшего качества звука с учетом стабильности соединения.

Первые устройства с ptX Lossless появятся в конце нынешнего года. Но стоит помнить, что одной поддержкой гаджетами нового кодека дело не обойдется. Необходимо будет приобрести наушники совместимые с новой технологией.

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Источник: theverge