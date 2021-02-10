Qualcomm будет только рада, если сделка NVIDIA и ARM сорвется

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Qualcomm не прочь вложиться в ARM, если NVIDIA не заполучит ее

На данный момент NVIDIA проводит все формальности по покупке ARM. Нужно получить одобрение антимонопольных ведомств в целом ряде стран. Еще в сентябре прошлого года SoftBank, владеющий ARM, и NIVIDIA ударили по рукам и договорились, что британская компания отойдет последней. Цена сделки $40 млрд. Сама сделка должна завершится через 18 месяцев с момента объявления о достигнутых договоренностях (март 2022 года).

Для многих чипмейкеров ARM жизненно необходим. Точнее, важны разработки компании, которые диктуют развитие микроэлектроники. В будущем именно NVIDIA будет определять ландшафт рынка мобильных чипов. Далеко не все в восторге от предстоящей сделки, опасаясь за исчезновение здоровой конкуренции на рынке. Так, глава Qualcomm Кристиано Амон в интервью изданию The Telegraph заявил о том, что надеется, что SoftBank все же откажется продавать ARM.

Более предпочтительная модель продажи бизнеса — сделать компанию публичной, пройдя процедуру IPO. Такой путь позволит другим игрокам рынка купить акции компании. И в этом случае Qualcomm вполне может инвестировать средства в покупку акций ARM. Но такой вариант не устраивает NVIDIA, которая уверена, что он затормозит развитие ARM.

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Источник: telegraph