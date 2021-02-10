Qualcomm готовит клон Nintendo Switch на базе Android

672

Qualcomm задумала создать гибрид смарфтона и игрового контроллера

Как бы вы отнеслись к возможности прикупить аналог Nintendo Swift на базе Android? Если вы непрочь заполучить такое устройство, то ваши желания могут вополотиться в жизнь. По информации издания AndroidPolice, Qualcomm создает игровую приставку, которая будет походить на Nintendo Switch и работать она станет под управлением зеленого робота.

Читать также: Новый чип от Qualcomm спасет Huawei?﻿

Ожидается, что творение от Qualcomm получит съемные контроллеры управления а-ля Joy-Con и будет толще смартфона. Но тут все объяснимо. Необходимо создать достаточно пространства чтобы предложить мощный процессор, эффективную систему охлаждения и емкую батарейку на 6000 мАч. Обещают слот для карт SD, а также одна из весрий предложит поддержку сетей 5G.

Программной платформой выступит Android 12 с поддержкой Google Play и Android Epic Games Store. Портативную приставку можно будет подключать к мониторам и телевизорам, а также предложат порт USB Type-C. Создает Qualcomm консоль не одна. Ей в этом помогает крупный производитель игровой периферии, но его имя не озвучивается.

Читать также: Глава Qualcomm: дефицит чипов есть, и он будет еще достаточно долго

﻿

Если информация верна, то приставка Qualcomm дебютирует во втором квартале 2022 года и продавать ее будут по цене $300. Будет ли это стоимость базовой версии или продвинутой, точных данных нет. Поговаривают, что Qualcomm не питает иллюзий, что ей удастся затмить Nintendo Switch своей приставкой. На данном этапе это может быть лишь эксперимент и попытка стереть грань между смартфоном и игровой приставкой. Что в итоге из этой затеи получится, узнаем не ранее следующего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidpolice