Новый чип от Qualcomm спасет Huawei?

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Qualcomm создает лайт-версию Snapdragon 888, которую хотят видеть в смартфонах Huawei

Из-за санкций у Huawei большое количество проблем в различных сферах деятельности. Санкции больно ударили по смартфонному бизнесу и 5G-оборудованию. Такие гонения китайской компании Белый дом устроил неспроста. Уж очень хочется американцам диктовать свои правила игры в области 5G, а для этого возникла необходимость устранить сильного конкурента, причастного к созданию инфраструктуры 5G.

Объективно от санкций против Huawei потеряла не только китайская компания, но и американские партнеры, они лишились крупного клиента. В целом США создали массу проблем и ряд экспертов говорят о том, что потери американских компаний перевешивают те, которые несет Huawei.

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Еще в прошлом году было ощущение, что Белый дом сделал откат в своей политике на уничтожение китайской компании, предоставив лицензии целому ряду фирм, позволяющие сотрудничать с китайцами. Но при этом на работу в сфере 5G, поставку компонентов к оборудованию и смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения наложено табу. А это означало то, что покупать 5G-чипы она не сможет, только 4G, созданные по уже устаревшим технологическим процессам.

И вот по сети прокатилась новость, что Qualcomm планирует вывести на рынок Snapdragon 888 Lite (название условное). О самом чипе известно лишь то, что у него не будет 5G‑модема. Но куда неожиданней прозвучали предположения ряда китайских СМИ, что новый 4G-чип может стать чуть ли ни «манной небесной» или спасением для Huawei.

Тот факт, что новый чип не поддерживает 5G теоретически указывает на то, что Huawei сможет его купить. Нет 5G, значит, его можно прикупить Huawei? Но не все так просто. Все дело в том, что чип должен быть изготовлен по 5-нанометровому техпроцессу, а китайцам не позволено покупать изделия, созданные по передовым технологиям. Qualcomm также нужно будет получить лицензию, дающую право на сотрудничество с Huawei. А, как известно, администрация Джо Байдена не горит желанием миловать китайскую компанию, поэтому есть сомнения, что американскому чипмейкеру позволят продавать Huawei свои передовые разработки.

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Источник: mydrivers