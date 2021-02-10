Qualcomm готовит новые чипсеты для субфлагманов – продолжению Snapdragon 7 + Gen 2 и Snapdragon 870 быть!

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НА ИЗМЕНЕНИЕ

Qualcomm активно работает над обновлением линейки чипсетов Snapdragon 7 и 8 для смартфонов среднего ценового сегмента.

По данным инсайдера Digital Chat Station, в разработке находятся два новых чипсета – SM7675 и SM8635. Первый, вероятно, получит название Snapdragon 7+ Gen 3 и заменит популярный Snapdragon 7+ Gen 2.

Второй чипсет разрабатывается как упрощенная версия флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Поэтому его могут назвать Snapdragon 8s Gen 3, подобно прошлогодней модели 7s Gen 2 - а по факту, это, скорее всего, будет возрождение линейки Snapdragon 860 и 870. видеть в следующих поколениях Poco.

Оба новых чипсета будут производиться по 4 нм техпроцессу TSMC. Это позволит сочетать высокую производительность со сравнительно невысокой стоимостью – однако все мы уже ожидаем 3х нм решения от Qualcomm.

Источник - didgital chat station