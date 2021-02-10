Qualcomm назвала чипы, которые будут работать с Wear OS 3.0

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Wear OS 3.0 можно запустить и на уже вышедших смарт-часах

Компания Qualcomm подтвердила, что новая версия Wear OS, разработанная Google и Samsung, сможет работать на умных часах с чипсетом Snapdragon Wear 3100. Но при этом ее представитель не стал уточнять означает ли это то, что уже вышедшие смарт-часы могут рассчитывать на получение обновления до новой версии операционной системы.

Он ограничился лишь тем, что заявил о том, что они совместно с Google работают над тем, чтобы внедрить Wear OS 3.0 на ряд платформ Snapdragon. «Платформы Snapdragon Wear 3100, 4100 Plus и 4100 могут поддерживать Wear OS 3.0, но в настоящее время мы не обсуждаем какие-либо подробности», — заявил представитель Qualcomm.

В теории эта новость вызывает оптимизм и оставляет надежду на то, что компании смогут обновить уже вышедшие умные часы до новой версии Wear. Но уже точно известно, что Fossil не будет обновлять свои старые модели носимых гаджетов до Wear OS 3.0. Не входит выпуск апдейта и в планы Samsung.

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Напомним, что на Google I/O 2021 было объявлено, что поисковый гигант и Samsung объединились, чтобы явить миру новую Wear. Обе компании готовы бросить силы и средства в то, чтобы изменить расстановку сил на рынке носимой электроники и подвинуть Apple с позиции лидера. А случится это или нет, можно будет судить не ранее следующего года.

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Источник: xda-developers