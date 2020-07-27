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Компания Qualcomm представила новый стандарт быстрой зарядки — Quick Charge 5. Напомним, что протокол Quick Charge 4+ был анонсирован в 2017 году и чипмейкеру понадобилось три года, чтобы усовершенствовать его и догнать тех производителей, которые первыми показали свои проприетарные разработки высокой мощности.

5 минут зарядки для нескольких часов работы

Новый стандарт обеспечивает быструю зарядку по проводу на мощности более 100 Вт. Так, на полную зарядку батарейки емкостью 4500 мАч уйдет 15 минут, а, чтобы восполнить ресурс на 50% — всего 5 минут. Quick Charge 5 на 70% эффективнее Quick Charge 4+, в 10 раз мощнее Quick Charge 1 и в четыре раза быстрее Quick Charge 4.

При этом компания говорит о том, что многое сделано, чтобы новая технология не ускоряла износ аккумулятора. Уделили внимание безопасности и недопущению перегрева, предложив 12 уровневую систему защиты, включая защиту от перегрева, скачков напряжения и т.д. Тут также на помощь приходит технология Qualcomm Battery Saver, которая следит за состоянием батарейки, а также Smart Identification of Adapter Capabilities.

Когда ждать

Новая технология совместима со всеми предыдущими стандартами быстрой зарядки и ее поддержка предложена в Snapdragon 865/865+, а также ее получат будущие флагманские платформы Qualcomm. Первые устройства с поддержкой Quick Charge 5 появятся в третьем квартале нынешнего года и уже известно, что пионером должен быть флагман Xiaomi. Похоже, что речь идет о Xiaomi Mi 10 Pro+.

Источник: 9to5google