Qualcomm приглашает на свою презентацию

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Ждем релиз Snapdragon 8 Gen 1 Plus и Snapdragon 7 Gen 1

Сомнений в том, что в этом месяце Qualcomm представит чип Snapdragon 8 Gen 1 Plus, практически не осталось. Как это часто и бывает, первыми об этом сообщили инсайдеры, а теперь и сама компания объявила о намерении провести презентацию. Сегодня чипмейкер сообщил, что 20 мая устроит в Китае презентацию Snapdragon Night.

Qualcomm не называет те продукты, которые она намерена анонсировать. Но очевидно, что речь идет о чипе или чипах Snapdragon, а наиболее вероятными претендентами на анонс видятся Snapdragon 8 Gen 1 Plus и, возможно Snapdragon 7 Gen 1. По имеющейся информации, главной отличительной чертой и преимуществом Snapdragon 8 Gen 1 Plus станет то, что выпуском чипа занимается TSMC с использованием ее 4-нанометрового техпроцесса.

По слухам, Plus-версия по-прежнему будет использовать трехкластерную схему расположения ядер «1+3+4», включающую в себя ядра Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510 соответственно. Пиковая частота работы высокопроизводительного ядра составит 2,99 ГГц и прирост производительности обещают на уровне 10%.

Snapdragon 7 Gen 1 предложит восемь процессорных ядер, четыре из которых Cortex-A710 и столько же Cortex-A510. За графику будет отвечать ускоритель Adreno 662. По части производительности новый процессор может быть на уровне Snapdragon 870, а главный акцент сделан на энергоэффективности. Стоит сделать оговорку, что по инсайдерским данным, релиз Snapdragon 7 Gen 1 устроят через неделю после выхода флагманской платформы.

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Источник: sohu