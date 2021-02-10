Qualcomm распланировала выпуск флагманских платформ на 2022 год

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В 2022 году Qualcomm будет сотрудничать с Samsung и TSMC в выпуске чипов для флагманов

Не так давно Qualcomm представила чип Snapdragon 888+, который будет занимать позицию главной платформы в портфолио чипмейкера до декабря нынешнего года, когда представят новый флагманский чип. Предположительно, называться он будет Snapdragon 895 и для его производства будет использоваться 4-нанометровый техпроцесс.

Авторитетный инсайдер Ice Universe подтвердил, что его выпуском займется Samsung. По слухам, новый чипсет получит новейшее ядро Cortex-X2 и графический процессор Adreno 730. Но выходом Snapdragon 895 дело не завершится и Qualcomm позднее представит разогнанную версию этой системы на чипе — Snapdragon 895+. Это также будет решение, созданное с применением 4-нанометрового техпроцесса, но в качестве партнера для производства будет избрана другая компания.

По словам Ice Universe, производство продвинутого варианта Snapdragon 895 возьмет на себя TSMC. С чем связан факт того, что впоследствии Qualcomm сбежит к TSMC, неизвестно. Возможно, тайваньский чипмейкер предложит более продвинутый 4-нм техпроцесс, а столь ранее планирование, кто станет контрактным поставщиком продиктовано загруженностью TSMC под нужды Apple и необходимостью заранее разместить свой заказ.

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Источник: twitter