Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 LV: разгадка тайны самого мощного чипа на сегодня

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К сожалению секрет прост, обычная игра с названиями

Недавно вышел первый смартфон на "новом" чипе Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version – Red Magic 8S Pro. И сейчас я объясню почему слово новый я написал в кавычках. Сразу после релиза этого чипа у многих возник вопрос, а чем он отличается от того же Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, который мы увидели уже почти пол года назад в линейке Galaxy S23?

Как оказалось – ничем. Компания Qualcomm дала разъяснения по поводу нейминга своих чипов и оказалось, что это просто разные ревизии без каких-либо изменений в архитектуре.

И во флагманах Samsung, и у Snapdragon 8 Gen 2 LV он имеет внутреннюю маркировку SM8550-AC и предлагает повышенные частоты CPU (3,36 ГГц) и GPU (719 МГц), вместо этого обычный Snapdragon 8 Gen 2 именуется SM8550-AB и работает на частотах 3,2 ГГц и 680 МГц соответственно. Именно поэтому новый чип не заслужил приставки плюс в названии, потому что по факту ничего нового в нем и нет.

Такая россыпь названий компания объясняет "упрощенной системой маркировки", однако все прекрасно понимают, что Samsung просто проплатила эксклюзивное название для привлечения внимания к своей новой линейке и по контракту, наверное, этот эксклюзив должен был быть единственным на рынке в течение определенного времени. Ну и оснащать смартфоны чипом с надписью "for Galaxy" в названии тоже было бы немного странно.

Так что, к сожалению, никакого существенного прироста производительности от будущих смартфонов на процессоре 8 Gen 2 LV ожидать не следует, все будет зависеть только от реализации охлаждения в каждом конкретном случае.

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Источник: xda-developers