Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 протестирован в AnTuTu и GFXBench

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Прирост значительный, но не впечатляющий

Официальный анонс Snapdragon 8 Gen 3 намечен на середину осени. Первые истоки раскрывали подробности архитектуры 1+5+2 с одним мощным ядром Cortex-X4 и только двумя энергоэффективными ядрами.

Теперь инсайдер Digital Chat Station рассказал, что на первых тестах чип выдает 1600000 баллов в AnTuTu и 280 fps в тесте GFXBench ES3.1. Для понимания прироста можно упомянуть цифры предшественника Snapdragon 8 Gen 2, который в этих тестах набирает 1330000 баллов и 220 fps соответственно.

Путем несложных вычислений можно заключить, что основной прирост будет именно в видеоподсистеме. Результат в графическом тесте вырос почти на 30%, а общая оценка выросла всего на 20%, то есть учитывая рост по другим категориям можно понять, что процессорная часть останется почти без изменений.

Также появилась информация о росте размера кэша третьего уровня (L3) у Snapdragon 8 Gen 3 до 10 МБ (8 МБ у 8 Gen 2). Также инсайдер рассказал, что слухи о варианте с двумя сверхмощными ядрами касались уже следующего поколения Gen 4 и это свидетельствует о том, что будущий Dimensity 9300 по процессорной мощности будет огромный запас прочности на перспективу.

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Источник: weibo