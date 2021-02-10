Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 значительно подорожает: теперь следует ожидать всех флагманов на процессорах MediaTek?

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Закончилась эра Qualcomm

Лучшие смартфоны Android работают на новейших чипсетах от Qualcomm, но это может измениться, поскольку стоимость будущего Snapdragon 8 Gen 3 может заставить в телефонах 2024 использовать чипсеты предыдущих лет или конкурирующие варианты.

Достаточно надежный источник Digital Chat Station недавно сообщил Weibo, что цена будущего Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm «несколько высока». В последнее время это не совсем отвечает требованиям чипов Qualcomm. Как отмечал в прошлом Макс Вайнбах , более высокая стоимость Snapdragon 8 Gen 2 является частью причины того, что последние устройства Samsung несколько дороже некоторых рынках, даже несмотря на то, что они имеют одинаковую цену в некоторых странах, в частности в США. Однако в случае Snapdragon 8 Gen 3 эта стоимость очевидно настолько высока, что некоторые производители Android ищут другие пути для выпусков 2024 года.

Утверждается, что некоторые производители планируют использовать Snapdragon 8 Gen 2 вместо последнего процессора Qualcomm, тогда как другие рассматривают использование чипов от MediaTek, которые сейчас ничем не уступают, а иногда даже лучше соответствующих моделей Qualcomm. Эта стратегия может сработать, чтобы сэкономить деньги, особенно если выбрать маршрут MediaTek. Digital Chat Station также сообщила, что MediaTek Dimensity 9300, конкурент Snapdragon 8 Gen 3, может дебютировать в октябре с четырьмя ядрами Cortex-X4 и четырьмя ядрами Cortex-A720 вместе с новейшим GPU Immortalis и поддержкой оперативной памяти 9 LDR5 6 Гбит/с.

Напомним, Qualcomm собирается анонсировать Snapdragon 8 Gen 3 в октябре этого года .

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Источник: 9TO5Google