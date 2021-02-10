Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 значительно подорожает: теперь следует ожидать всех флагманов на процессорах MediaTek?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 значительно подорожает: теперь следует ожидать всех флагманов на процессорах MediaTek?

15.08.2023 495 0

Закончилась эра Qualcomm

Лучшие смартфоны Android работают на новейших чипсетах от Qualcomm, но это может измениться, поскольку стоимость будущего Snapdragon 8 Gen 3 может заставить в телефонах 2024 использовать чипсеты предыдущих лет или конкурирующие варианты.

 

snap 8 gen 3

 

Достаточно надежный источник Digital Chat Station недавно сообщил Weibo, что цена будущего Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm «несколько высока». В последнее время это не совсем отвечает требованиям чипов Qualcomm. Как отмечал в прошлом Макс Вайнбах , более высокая стоимость Snapdragon 8 Gen 2 является частью причины того, что последние устройства Samsung несколько дороже некоторых рынках, даже несмотря на то, что они имеют одинаковую цену в некоторых странах, в частности в США. Однако в случае Snapdragon 8 Gen 3 эта стоимость очевидно настолько высока, что некоторые производители Android ищут другие пути для выпусков 2024 года.

 

Утверждается, что некоторые производители планируют использовать Snapdragon 8 Gen 2 вместо последнего процессора Qualcomm, тогда как другие рассматривают использование чипов от MediaTek, которые сейчас ничем не уступают, а иногда даже лучше соответствующих моделей Qualcomm. Эта стратегия может сработать, чтобы сэкономить деньги, особенно если выбрать маршрут MediaTek. Digital Chat Station также сообщила, что MediaTek Dimensity 9300, конкурент Snapdragon 8 Gen 3, может дебютировать в октябре с четырьмя ядрами Cortex-X4 и четырьмя ядрами Cortex-A720 вместе с новейшим GPU Immortalis и поддержкой оперативной памяти 9 LDR5 6 Гбит/с.

 

snap 8 gen 3

 

Напомним, Qualcomm собирается анонсировать Snapdragon 8 Gen 3 в октябре этого года .

 

Читайте также:Apple M3: новые подробности о чипах

 

Источник: 9TO5Google

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 15.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 значительно подорожает: теперь следует ожидать всех флагманов на процессорах MediaTek?