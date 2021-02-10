Qualcomm троллит Google за чип

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Qualcomm рано злорадствует над попыткой Google создать свой фирменный процессор

До раскрытия одной из главных интриг нынешнего года остается всего пару дней. И речь идет о презентации Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые могут стать открытием или разочарованием нынешнего года. Задолго до их релиза пришло сообщение, что построены они будут на базе фирменного чипсета с кодовым именем Whitechapel. Позже компания сообщила, что официальное название процессора Tensor.

Известно, что создан чип совместными усилиями Samsung и Google, но вот разглашение технических подробностей о нем приберегают до презентации 19 октября. Со своей стороны поисковый гигант лишь обещает какие-то чудодейственные возможности по части искусственного интеллекта и машинного обучения. Учитывая небольшой опыт в деле создания чипов у Google и не самые удачные попытки Samsung создать бескомпромиссный топовый чип, есть сомнения, что Tensor впечатлит и повергнет всех конкурентов. Он будет неплох, но флагманским чипам он, скорее всего, будет проигрывать, особенно по части графики.

Скепсис по отношению к усилиям Google создать самодостаточный чип испытывает и Qualcomm. Свое отношение к происходящему чипмейкер решил передать через мем на своей странице в Twitter. Он опубликовал фразу «Мы решили создать смартфон с собственной SoC вместо Snapdragon», сопровождает которую множество красных флагов. В том контексте, который принят социальными сетями, красный флаг означает сомнение и скепсис.

Выходит, что своим сообщением Qualcomm считает попытку Google создать свой чип плохой идеей. Сам пост вызвал крайне неоднозначную реакцию и нашлось немало тех, кто посчитал, что сарказм чипмейкера неуместен и он не смог скрыть своего разочарования тем, что лишился такого заказчика как Qualcomm.

Нашлись и те, кто в комментариях предложил американскому чипмейкеру не бросать «камень в чужой огород», а больше заниматься своим прямым делом — создавать хорошие чипы. Компании припомнили, что вот уже долгое время она находится в роли догоняющего, Apple создает чипы круче. Были и те, кто напомнил, что конкуренция — это хорошо и они только приветствуют появление других игроков на рынке.

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Источник: twitter