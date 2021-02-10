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Samsung не остановил разработку своих чипов и есть первые сведения о характеристиках.

В этом году Samsung отказалась от чипов серии Exynos для своего последнего поколения флагманских смартфонов (Galaxy S23), и считалось, что компания сотрудничает с Google над разработкой более мощного чипа, который будет выпущен позже. И теперь новая утечка предложила нам взглянуть на спецификации функций возможного Exynos 2300.

Этот чипсет имеет кодовое название Quadra и использует конфигурацию 1+4+4 ядер. Это означает, что он будет иметь 4 ядра Cortex-A510 на частоте 2,1 ГГц, 4 ядра Cortex-A715 с частотой 2,65 ГГц и одно суперядро Cortex-X3. Очевидно, это суперядро будет иметь максимальную тактовую частоту 3,09 ГГц.

Кроме того, он по-прежнему будет иметь нестандартную архитектуру AMD RDNA 2, а графический процессор получил название Samsung Xclipse 930.

Samsung может представить новый чип Exynos во второй половине года. Кстати, процессор Tensor G3, который появится в смартфонах Pixel 8, возможно будет построен на основе Exynos 2300.

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Источник: gizmochina