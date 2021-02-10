Рамка в 1-мм – это реальность, кто получит такой дисплей первым?

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Компания TCL анонсировала новые дисплеи со сверхтонкими рамками.

Начался новый этап гонки между производителями смартфонов. Это были мегапиксели, недавно мощность зарядки, а теперь героями последних новостей становятся рекорды по тонкости рамок вокруг дисплея. Не успел Ice Universe нам рассказать о предстоящих рекордно тонких рамках в iPhone 15 Pro как сам же и анонсировал избиение этого рекорда.

Компания TCL показала новую технологию компоновки дисплея, в которой толщина рамок будет составлять 1 мм.

И как вы думаете, кто по мнению инсайдера первым получит такой дисплей? Конечно же, будущий флагман Xiaomi 14. Судя по ожидаемой дате презентации рекорд купертиновцев продержится недолго.

Фанатский рендер Xiaomi 14

Правда, другой авторитетный информатор digital chat station утверждает, что рамки все же будут немного толще, чем нам рекламирует TCL, конечный продукт будет учитывать эффективность защиты от падения и другие производственные нюансы. Фактическая толщина будет составлять 1,3 мм, но и этого достаточно, чтобы побить iPhone. Ждем новых истоков, потому что гонки на этом явно не закончатся.

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Источник: weibo