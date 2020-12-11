Раритетная компьютерная мышь уйдет с молотка

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Экскурс в историю: такими были одни из первых компьютерных мышей

Бостонский аукцион RR Auctions выставил на торги одну раритетную вещь, которая родилась на заре появления персональных компьютеров. Лот — компьютерная мышь, созданием которой занимался изобретатель Дуглас Энгельбарт. Сама разработка была анонсирована еще в 1968 году и на рынок она вышла в 1973 году, став частью компьютера Xerox Alto.

В этой «древней» мыши мало что напоминает современные экземпляры. У нее большой и громоздкий корпус, на котором имеются три кнопки. На нижней грани два диска, которые позволяли перемещать мышку по вертикали и горизонтали. Обращает на себя внимание то, что провод манипулятора оборван и, похоже, что подключить мышь уже не получится. На данном этапе это лишь раритет, который утратил свою работоспособность.

Торги состоятся 17 декабря и стартовая цена антикварной компьютерной мыши $800. За сколько она уйдет с молотка, стоит только гадать. Для тех, кто не в теме, Дуглас Энгельбарт считается изобретателем компьютерной мыши, который в свое время руководил группой изобретателей Стэнфордского исследовательского института. Манипулятором заинтересовалась компания Apple, которая впоследствии приобрела лицензию на его производство у института за сумму $40000. Широкое распространение компьютерные «грызуны» получили только в 1980-е годы с выходом Macintosh.

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Источник: newatlas