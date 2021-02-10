Раскрыли дизайн Oppo Reno8 Pro

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Oppo Reno8 Pro будет выглядеть оригинально

Oppo взяла за правило раз в полгода обновлять серию Reno в суровой схватке за внимание аудитории. В ноябре состоялась премьера семейства Reno7, а значит, ближе к лету можно ждать выход преемников. Возможно, сегодня мы уже видим то, какой дизайн получит Oppo Reno8 Pro. Издание LetsGoDigital опубликовало рендеры смартфона, в основу которых положены патенты компании.

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Дизайн Oppo Reno8 Pro выглядит современно, актуально, примечательно и даже, наверное, стильно. Производитель осознанно дал новинке узнаваемый «задник», чтобы выделиться на общем фоне. Такой эффект достигнут за счет установки основной камеры, установленной на возвышении. Подобное решение компания предложила ранее в Oppo Find X3, но только в более компактном исполнении. Сами датчик расположены отдельно и получили окантовку.

Рендеры указывают на то, что Oppo Reno8 Pro будет доступен минимум в трех расцветках: черной, синей и серебристой. Лицевая панель без открытий: тонкорамочный дисплей и врезанная в верхний левый угол фронтальная камера. А вот подбородок выдает в смартфоне не топовую модель.

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Что касается характеристик Oppo Reno8 Pro, то на данный момент нет никакой информации. Стоит подождать немного и инсайдеры обязательно сольют подробности о начинке новинки.

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Источник: letsgodigital