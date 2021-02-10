Характеристики Realme X9 Pro. Так этот смартфон нам уже знаком

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Ребята из BBK устроят очередной ребрендинг

Бренд Realme достаточно бодро зашел на рынок и пытается удивлять. Следующей причиной для удивления должны стать Realme X9 и Realme X9 Pro. Новинки обещают быть смартфонами быстрыми, с достойными характеристиками и крайне недорогими. По прайсу сомнения остаются, а вот о технической составляющей Realme X9 Pro можем делать выводы.

Информация о новинке появилась на сайте сертификационного ведомства TENAA. Но если раньше там были только изображения и всего парочка деталей о Realme X9 Pro, то теперь перечень характеристик изрядно расширился. Сообщается, что смартфон получил 6,55-дюймовую AMOLED-панель с изогнутыми кромками и поверх нее стекло Gorilla Glass 5. Из этого же материала должна быть изготовлена тыльная панель, а вот рамка — алюминиевая.

В основе Realme X9 Pro лежит чипсет Snapdragon 870, имеется оперативка LPDDR4x и постоянная память UFS 3.1. Не забыли модуль NFC, операционка здесь Android 11 с оболочкой Realme UI и фронталка на 32 Мп (Sony IMX616). Для основной камеры приготовили набор из трех датчиков: 50 Мп (Sony IMX766) + 16 Мп (ширик) + 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и уместился он внутри корпуса с габаритами 159,9х72,5х8 мм. Есть дисплейный сканер отпечатков пальцев и быстрая зарядка на 65 Вт.

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Уже и ценник готовы назвать. $422 за версию с 8/128 Гб памяти. Будут еще модификации с 6/12 Гб оперативки и флеш-накопителем на 256/512 Гб. ﻿Кто в теме, тот мог заметить, что в плане дизайна и характеристик Realme X9 Pro во многом повторит Oppo Reno6 Pro+ 5G. Получается, что ребята из BBK вновь пытаются под видом новой модели предложить нам смартфон, который уже доступен на рынке, избавив его телеобъектива в основной камере. Когда Realme устроит премьеру смартфону, не сообщается.

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Источник: gizmochina