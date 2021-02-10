Раскрыты детали о Honor Magic V

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Дисплеи с повышенной герцовкой и быстрая зарядка

Не секрет, что вскоре сегмент складных смартфонов должен пополниться очередным игроком — Honor Magic V. Благодаря тизерам компании мы знаем, что в плане форм-фактора он будет повторять Galaxy Z Fold 3, Oppo Find N и Xiaomi Mi Mix Fold. А вот раскрывать характеристики новинки компания не спешит.

Но тут на помощь приходят инсайдеры, и слово взял один из известных — Digital Chat Station. По это данным гибкая матрица получит врезанную фронтальную камеру, а расположат ее в верхнем правом углу. Частота обновления дисплея составит 120 Гц, а на внешней стороне — 90 Гц. Работать новинка станет под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Magic UI.

Honor Magic V будет нести титул первого складного устройства с Snapdragon 8 Gen 1. Емкость аккумулятора не раскрывается, но известно, что его можно будет зарядить на мощности 66 Вт. Основная камера будет насчитывать три датчика изображения, где главный должен быть разрешением 50-мегапикселей.

На данный момент это все детали о Honor Magic V, которыми поделился инсайдер. Можно строить догадки, что предложат до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, оба экрана будут изготовлены по технологии OLED и емкость аккумулятора должна быть не менее 4000 мАч.

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Источник: gizmochina