Распаковка Redmi 10 вместе с Andro news

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Вот это сюрприз — распаковка Redmi 10 еще до его официального релиза

Вот он, новейший Redmi 10! Его презентация пройдет сегодня, а он уже успел оказаться в нашей студии. Предлагаем вам присоединиться к просмотру и насладиться интересным зрелищем. Что может быть любопытнее, чем распаковка, когда из беленькой коробки на свет появляется новый смартфон, анонс которого только состоится, а вы уже сейчас может взглянуть на него и узнать первые впечатления? Приятного просмотра! Ролик вы найдете на нашем канале в Instagram.

О самой смартфоне расскажем в отдельной статье. На видео же предлагаем увидеть, как выглядит Redmi 10 в серой расцветке и в нашем случае это модификация с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Также вы узнаете, что входит в комплект поставки. Визуально — оформление смартфона нарядное и выглядит он достаточно презентабельно и приятно.

На видео обратили внимание на транспортировочную пленку, на которую нанесены основные характеристики Redmi 10. Смартфон получил IPS‑матрицу разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, новый процессор Helio G88, представленный MediaTek месяц назад, аккумулятор емкостью 5000 мАч и технология быстрой зарядки на 18 Вт. Приятный бонус — в комплект входит зарядный адаптер на 22,5 Вт.