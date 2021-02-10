Расписание премьер флагманов 2021 года: новинки 4 квартала

639

До конца года мы можем увидеть складные смартфоны от Google, Oppo, Vivo и Xiaomi

Можно было сделать вывод, что в последнем квартале нынешнего года нас ждет анонс Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro и на этом план премьер флагманов 2021 года можно считать выполненным. Правда, есть вероятность, что нам покажут Xiaomi 12, но позиционироваться он будет как флагман 2022 года. Но специалист компании DSCC, которая специализируется на дисплеях, сообщил, что кое-что интересное до конца 2021 года покажут.

Он выложил в сеть список устройств, обладающих адаптивными 120-герцовыми OLED-дисплеями с указанием времени их выхода. Обращает на себя внимание то, что в числе премьер четвертого квартала 2021 году значатся складные смартфоны от Google, Vivo, Xiaomi и Oppo, а также есть вероятность, что складную конструкцию предложит и Samsung W22 5G, но вот будет ли он с гибким дисплеем, остается гадать.

В этом списке ожидаемо увидеть Xiaomi 12 и сюрпризом стало то, что в нем есть Huawei Mate 50 Pro, в возможность появления которого в четвертом квартале нынешнего года верится с трудом. Есть в перечне устройств и Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который, как известно, отменен. Эта ошибка заставляет усомниться в том, что и прочая информация верна. Возможно, все дело в том, что список составлялся на начало нынешнего года и тогда Samsung еще не определилась с выпуском обновления в рамках серии Galaxy Note. Как и не было уверенности, что Mate 50 Pro будет отложен.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter