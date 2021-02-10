Распродажа iPhone SE 2020 в Украине. Низкая цена

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Яблоки на распродаже!

Наконец-то и до ценителей качественных телефонов из США дошли хорошие новости, а именно — распродажа Apple iPhone SE 2020 на Алике.

Наш обзор на него можно посмотреть вот здесь

Чем же хорошо? Да собственно всем.





Просто отличный смарт от Apple за более чем вменяемые деньги на распродаже.

Apple A13 Bionic, который, так на секундочку, с запасом обходи Snapdragon 855 Plus и выдает более 550килобаллов в AnTuTu, фирменный “яблочный” IPS-дисплей на 4,7 дюйма, естественно NFC и главный сюрприз, которым могут похвастаться далеко не все телефоны даже за эту цену — IP67.









Да-да, всё верно Если уронить SE 2020 в лужу, или например снег, что особенно актуально сейчас для некоторых регионов, то достаточно его достать оттуда минут через 20-30 и он будет работать.

Ну а если серьезно, то смарт более чем неплохой, особенно он ценен своей доступностью по сравнению с более тяжелый на карман серией от Apple.





Накидываем сюда отличную фирменную камеру и фронталку, запись видео в 4К — набор «Лухари-блогер» готов. Без шуток, количество фильтров и режимов камеры позволяет просто пачками швырять их в Инсту наслаждаться лайками.

По итогу вышесказанного, мы получаем таки солидное предложение, ребят, налетай!

Предложение эксклюзивно для Украины

Версия: 128 Гб

Цвета: белый, черный, красный