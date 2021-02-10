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Производители усердно увеличивают количество оперативной и постоянной памяти в новых смартфонах. В 2021 году для нормального функционирования операционной системы требуется не менее 6 гигабайт ОЗУ, а чтобы устанавливать много приложений и хранить личную информацию, объем ПЗУ должен составлять 128 или 256 Гб. Недавно Xiaomi добавили в свою прошивку такую полезную функцию, как расширение ОЗУ. Что это такое и для чего пригодится – рассмотрим в сегодняшней статье.

Что такое расширение ОЗУ

Расширение оперативной памяти называется Memory Extension. Это специальная функция, благодаря которой объем ОЗУ расширяется за счет ПЗУ, то есть, внутреннего накопителя. Если в постоянном хранилище есть много свободного места, его можно перенести в оперативную память.

Это работает следующим образом: например, объем внутреннего накопителя составляет 256 Гб, а встроенной оперативной памяти – 6 Гб. Вы берете с внутреннего накопителя 3 Гб и переносите их в оперативную память. В итоге ОЗУ расширится до 9 гигабайт. Эти 3 Гб будут зарезервированы под ОЗУ и пропадут с постоянного накопителя.

Memory Extension позволяет увеличить оперативную память в основном на 3 Гб. Для некоторых устройств расширение возможно только на 1-2 ГБ. Правила следующие:

1. Телефоны с объемом ПЗУ более 128 Гб – расширение ОЗУ на 3 ГБ.

2. Телефоны с объемом ПЗУ 128 Гб – расширение ОЗУ на 2 ГБ.

3. Телефоны с объемом ПЗУ 64 ГБ – расширение ОЗУ на 1 ГБ.

Обратите внимание! На некоторых телефонах возможно расширение даже до 5-7 Гб. Такая возможность есть на флагманских устройствах с 256 Гб и выше, но не на всех – информацию нужно уточнять отдельно по конкретному смартфону. Один факт остается неизменным: чем больше объем ПЗУ, тем больше гигабайт вы можете добавить в ОЗУ. Заимствовать гигабайты с карты памяти нельзя, поскольку внешний накопитель значительно медленнее постоянного хранилища.

На каких моделях Xiaomi доступно расширение ОЗУ

Практически все смартфоны Сяоми, выпущенные в 2020-2021 годах, поддерживают Memory Extension. Обязательное условие для работы этой функции – прошивка MIUI 12.5. Именно в этой версии появилась данная технология. Для некоторых моделей расширение пока доступно только в китайской-бета версии. Для Европы функция появится в международной MIUI 13. Но многие пользователи уже сообщают, что в глобальной Миюай 12.5 есть увеличение ОЗУ.

Технология точно будет поддерживаться на всех смартфонах с флагманскими процессорами Qualcomm Snapdragon 888, 888+, 870 (5G) и 865, а также на таких моделях:

Если какой-то модели нет в списках, но вас интересует, поддерживает ли она расширение ОЗУ – уточняйте в комментариях.

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Memory Extension – новая функция на мобильных устройствах Xiaomi, поэтому с функционированием могут наблюдаться небольшие проблемы. Обычно неполадки решаются путем выключения и повторного включения опции, иногда требуется перезагрузка или сброс до заводских настроек.

Как активировать расширение ОЗУ на Xiaomi

Рассмотрим, как осуществить расширение оперативной памяти на Сяоми. Для примера возьмем проведение процедуры на Редми Ноут 10 5G, у которого 128 Гб постоянной памяти.

1. Заходим в «Расширенные настройки».

2. Пролистываем страницу до вкладки «Расширение памяти».





3. Передвигаем ползунок в активное состояние. Ниже будет указано, на сколько гигабайт можно расширить ОЗУ. На моем Redmi Note 10 5G указано 0 ГБ, поскольку внутреннее хранилище почти полностью заполнено. Если такой вкладки еще нет в настройках, дождитесь следующего обновления Миюай.





Мы выяснили, как расширить ОЗУ на Xiaomi и Redmi. Данная технология понравится тем, кто хочет улучшить плавность и стабильность работы ОС за счет увеличения оперативной памяти.