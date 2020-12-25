Раздвижной привет из будущего от Oppo: растяни смартфон

644

Oppo готовит дизайнерский и премиальный смартфон-трансформер

В последнее время Oppo радует разнообразными концептами. Так, недавно был показан прототип раздвижного смартфона и концепт складного устройства, который в сложенном состоянии повторяет размеры банковской карты. В умах инженеров и дизайнеров Oppo также витает идея создать смартфон-слайдер с раздвижным корпусом.

Информацию о концептуальном устройстве слил ресурс LetsGoDigital. По его данным, такой смартфон компания действительно планирует представить и создан он в сотрудничестве с модельером Томом Фордом, который получил широкую известность благодаря работе с домом моды Gucci. Как скоро состоится анонс новинки, сведений нет.

В сложенном состоянии получился достаточно компактный мобильник, внутри которого прячется дисплей. Его фишка — экран может растягиваться и превращать устройство в полноценный смартфон. Похоже, что тыльная крышка аппарата выполнена из коричневой кожи и тут установили тройную горизонтальную камеру на «пьедестале» из деревянной вставки.

Обращает на себя внимание отсутствие разъемов и механических клавиш управления, а также не просматривается исполнение фронтальной камеры. На правой грани есть только отсек для SIM‑карты, доступ к которому открывается только тогда, когда дисплей растянут вверх.

Читать также: Глобальную версию Oppo Reno5 4G еще не анонсировали, но в Сети уже есть на него обзор﻿

Насколько смартфон в таком исполнении хорош, удобен и вообще реализуем, остается под вопросом. Велика вероятность, что это очередной концепт, который лишь демонстрирует оригинальное исполнение смартфона. Вряд ли в скором времени подобный аппарат достигнет стадии серийного производства.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: letsgodigital