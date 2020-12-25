Глобальную версию Oppo Reno5 4G еще не анонсировали, но в Сети уже есть на него обзор

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Глобальный вариант Oppo Reno5 4G уже слили на видео, и, наверное, нас уже этим сложно удивить.

Вчера мы рассказывали вам о том, что Oppo наконец-то представила свой новый флагман Reno5 Pro+ 5G. Устройство получилось достаточно сбалансированным, да и, по меркам Oppo, обладающим не самым высоким ценником за его характеристики. Омрачает только факт того, что на наши рынки это устройство не дойдет. Но китайский техногигант решил отвлечь от этой несправедливости – скоро мы получим еще одно устройство линейки Reno5.

Оказывается, на мировые рынки совсем скоро выходит Reno5 4G. Про эту модель мы впервые услышали в начале этого месяца. Теперь мы можем с почти полной уверенностью утверждать, что это устройство выйдет на многие рынки по всему миру, ведь сегодня на одном индонезийский канале в YouTube уже появился обзор на еще не вышедший Reno5 4G.

Сердцем Reno5 4G будет являться чипсет Snapdragon 720G, что было известно из предыдущих утечек. Также смартфон может похвастаться 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90Гц. Процессору будут помогать 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор устройства имеет емкость 4310 мАч, а также производитель обеспечил смартфон поддержкой 50-ваттной быстрой зарядки.

Oppo Reno5 4G слив﻿ фотографий

На задней крышке устройства расположен блок основной камеры на четыре объектива - основной на 64 Мп, ширик на 8 Мп и два объектива по 2 Мп, За селфи-снимки отвечает фронталка на 44 Мп.

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Пока неизвестно, когда же выйдет это устройство, но, учитывая такой крупный слив, ждать осталось недолго.

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Источник: Gizmochina



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