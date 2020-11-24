Разгадайте ребус с приглашением на анонс Redmi Note 9 5G

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Xiaomi взялась за меч

Итак, свершилось. На прошлой неделе Xiaomi прервала молчание и разослала приглашение на свою презентацию, назначенную на 26 ноября и посвященную анонсу трех новинок, которые станут частью семейства Redmi Note 9. Давно имея дело с китайской компанией, мы уже успели заметить, что рассылаемые ею приглашения для журналисткой братии не отличались большой оригинальностью на фоне той креативности, которую ранее проявляла компания Meizu с оформлением приглашений на релиз своих устройств.

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Но в этот раз Xiaomi решила соригинальничать, и она придумала, как оригинально пригласить СМИ на предстоящую презентацию. Глава Redmi Лю Вейбинг выложил в социальной сети Weibo фотографии приглашения. Как оказалось, журналистам были разосланы коробки, внутри которых содержалось само приглашение на ивент и меч.

Компания намерена устроить настоящее шоу из презентации и смысл подсказки с мечом станет ясен после официального мероприятия, но предпринять попытки разгадать его можно уже и сейчас. В самом приглашении сказано:

«На арене есть тысячи школ и тысячи ходов, но великие герои не просят уникальных советов. Они должны оттачивать до совершенства один удар, чтобы принести пользу людям. Redmi Note 9 — отточенное движение. 26 ноября приглашаем поговорить о мечах».

Известно, что 26 ноября компания покажет Redmi Note 9 5G, который предложит чип Dimensity 800U, аккумулятор емкостью 5000 мАч, дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ и многомодульную камеру, где главный датчик на 48 Мп.

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Покажут и Redmi Note 9 Pro, который станет китайской версией Xiaomi Mi 10T Lite с одним серьезным отличием — главный датчик на тыльной стороне разрешением 108 Мп вместо 64 Мп. Смартфон получит чип Snapdragon 750G, батарейку емкостью 4820 мАч, быструю зарядку на 33 Вт и адаптивный дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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Источник: mydrivers