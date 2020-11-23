Измерили мощность Redmi Note 9 5G и характеристики Redmi Note 9 Pro 5G

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Последние подробности о Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi расширяет максимально свое семейство смартфонов Redmi Note 9. На этой неделе наступит очередь для трех новинок и за несколько дней до релиза информация о Redmi Note 9 5G была замечена в базе данных Geekbench, а также в сеть слили информацию о характеристиках Redmi Note 9 Pro 5G.

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В бенчмарке Redmi Note 9 идентифицирован как модель с индексом M2007J22C на базе платформы Dimensity 800U. В ее активе 8 Гб оперативной памяти и операционная система Android 10 с оболочкой MIUI 12. По итогам забега в одноядерном тесте смартфон набрал 598 баллов и в многоядерном — 1793.

На предстоящей 26 ноября презентации покажут также Redmi Note 9 Pro 5G, который станет китайской версией Xiaomi Mi 10T Lite, но с одним существенным отличием. Речь идет о том, что на глобальном рынке модель доступна с 64 Мп датчиком в качестве основного в тыльной камере, а для рынка Китая ему на смену приготовили сенсор на 108 Мп Samsung ISOCELL HM2.

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Смартфон должен предложить LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4820 мАч, чипсет Snapdragon 750G и быструю 33-ваттную зарядку. Обещаны стереодинамики, 3,5 мм разъем для наушников, ИК-порт, модуль NFC, линейный вибромотор и поддержка Hi-Res. Redmi Note 9 Pro 5G получит фронталку на 16 Мп и 6,67-дюймовый экран разрешением FullHD+.

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Источники: gizchina, gadgets