Realme 11 Pro: первые рендеры преемника Realme 10 Pro+

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ЖДЕМ ИНТЕРЕСНОЙ НОВИНКИ REALME﻿ 11 PRO

Прошло чуть больше четырех месяцев с даты релиза линейки Realme 10 и компания уже готовит преемника этим смартфонам. В сети появилась информация о прохождении сертификации TENAA с номером модели RMX3770 в Китае.



Согласно предоставленной информации, на сайте контролирующего органа появились первые рендеры будущего смартфона.





Огромный круглый модуль камеры по центру позаимствован у флагманов OPPO, но здесь он не так сильно выступает из корпуса и выглядит довольно симпатично. Камеры будет три, основная по центру и две по обе стороны. Смартфон получит скругленный дисплей и заднюю крышку. По форме корпуса он будет похож на Realme 10 Pro+.





Кроме того, как сообщил инсайдер Digital Chat Station, Realme 11 Pro получит новый неанонсированный MediaTek Dimensity среднего уровня. Также он намекнул, что смартфон выйдет в мае 2023 года.



Судя по облику и информации о чипе Realme 11 Pro будет заменой именно 10 Pro+ и возможно в 11 серии будет на один смартфон меньше чем в 10. Хотя кто знает, возможно для версии 11 Pro+ приберегли что-то еще более интересное. Будем ждать более подробную информацию об этом аппарате.



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Источник: gizmochina﻿